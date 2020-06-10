Назван источник выбросов фенола и этилбензола, которым травили омичей

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:25:55+03:00

Несколько раз в неделю в городе пахнет химией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Практические весь май жители Омска жаловались на сильный неприятный химический. Центр экологического мониторинга фиксировал несколько раз превышения допустимой концентрации фенола и этилбензола в атмосфере. Запах шел из городка Нефтяников. Росприроднадзор провел проверку. И назвал источник выбросов. Им стал завода "Омский каучук".

- Выявлены нарушения требований в области охраны атмосферного воздуха, а именно: зафиксированы превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, допущены нарушения при эксплуатации газоулавливающих установок, предназначенных для улавливания загрязняющих веществ и очистки промышленных выбросов, допущены нарушения при проведении предприятием производственного экологического контроля на источниках выбросов, - заявил ТАСС и. о. руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Игорь Шереметьев.

Как именно накажут предприятие, пока не поясняется. ОА "Омский каучук" ситуацию не комментирует.

ИСТОЧНИК KP.RU