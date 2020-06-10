2020-06-10T07:25:55+03:00
Общество

Назван источник выбросов фенола и этилбензола, которым травили омичей

Итоги проверки озвучил Росприроднадзор
Станислав МУХИН
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Несколько раз в неделю в городе пахнет химией.Несколько раз в неделю в городе пахнет химией.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Практические весь май жители Омска жаловались на сильный неприятный химический. Центр экологического мониторинга фиксировал несколько раз превышения допустимой концентрации фенола и этилбензола в атмосфере. Запах шел из городка Нефтяников. Росприроднадзор провел проверку. И назвал источник выбросов. Им стал завода "Омский каучук".

- Выявлены нарушения требований в области охраны атмосферного воздуха, а именно: зафиксированы превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, допущены нарушения при эксплуатации газоулавливающих установок, предназначенных для улавливания загрязняющих веществ и очистки промышленных выбросов, допущены нарушения при проведении предприятием производственного экологического контроля на источниках выбросов, - заявил ТАСС и. о. руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Игорь Шереметьев.

Как именно накажут предприятие, пока не поясняется. ОА "Омский каучук" ситуацию не комментирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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