2020-06-10T07:00:20+03:00
Общество

«Свинота! Самого жесткого наказания ему»: Омский боец Шлеменко высказался об актере Ефремове после пьяного ДТП

Шторм известен своей непримиримостью к алкоголю [видео]
Станислав МУХИН
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Омский боец Александр Шлеменко в интервью на You-tube-канале журналиста Александра Лютикова жестко высказался об актере Михаиле Ефремове. Последний, напомним, сел пьяным за руль и врезался в машину с курьером. Мужчина позже скончался от полученных травм. На актера завели уголовное дело.

Боец без правил известен своей нетерпимостью к алкоголю. Поэтому ожидаемо не стеснялся в выражениях, комментируя ситуацию с Ефремовым.

- Свинота. Я слышал, что Ефремов довольно неплохо стихи читает, есть на «Ютюбе» такая тема «Гражданин поэт», но в том состоянии, в котором он был, он бы, наверное, и двух строк не прочитал. Он там и двух слов связать не мог. Это же образованный человек, он актер и хорошо разговаривает. Просто в то, во что его превращает алкоголь, как он выглядит в тот момент, когда он пьяный, как он разговаривает, это просто жесть. Ему даже не хватило ума вызвать такси, - заявил в интервью Шторм.

Омский боец Шлеменко о Ефремове .

ИСТОЧНИК KP.RU

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