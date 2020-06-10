«Свинота! Самого жесткого наказания ему»: Омский боец Шлеменко высказался об актере Ефремове после пьяного ДТП
Омский боец Александр Шлеменко в интервью на You-tube-канале журналиста Александра Лютикова жестко высказался об актере Михаиле Ефремове. Последний, напомним, сел пьяным за руль и врезался в машину с курьером. Мужчина позже скончался от полученных травм. На актера завели уголовное дело.
Боец без правил известен своей нетерпимостью к алкоголю. Поэтому ожидаемо не стеснялся в выражениях, комментируя ситуацию с Ефремовым.
- Свинота. Я слышал, что Ефремов довольно неплохо стихи читает, есть на «Ютюбе» такая тема «Гражданин поэт», но в том состоянии, в котором он был, он бы, наверное, и двух строк не прочитал. Он там и двух слов связать не мог. Это же образованный человек, он актер и хорошо разговаривает. Просто в то, во что его превращает алкоголь, как он выглядит в тот момент, когда он пьяный, как он разговаривает, это просто жесть. Ему даже не хватило ума вызвать такси, - заявил в интервью Шторм.
Омский боец Шлеменко о Ефремове .
ИСТОЧНИК KP.RU