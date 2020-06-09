Омских депутатов обеспокоила ситуация с постоянными промышленными выбросами в городе

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:28:12+03:00

Они выясняли, почему виновники происходящего до сих пор не выявлены и не наказаны

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На комитете по вопросам самоуправления, законности и правопорядка в горсовете обсудили вопрос вредных выбросов, которые все чаще стали обнаруживать в омском воздухе

С отчетом перед депутатами выступил замглавы областного Управления Роспотребнадзора Андрей Сердюков. Он рассказал, что в городе усилен мониторинг качества воздуха на содержание 18 основных вредных веществ. На четырех пунктах отбор проб делается каждые сутки. В общей сложности из 8064 исследований в 95 пробах обнаружили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. В частности находили бензопирен, оксид углерода, бензол и другие. Андрей Сердюков связывает увеличение выявленных случаев превышения ПДК с тем, что исследования стали проводить значительно чаще.

Также он рассказал, что ведомство контролирует предприятия, вокруг которых необходимы санитарные зоны. В регионе их 2049, в городе – 1316.

Депутат Юрий Козловский спросил, почему, несмотря на всю проводимую работу, до сих пор не удалось выявить и наказать основных нарушителей, которые загрязняют воздух.

Андрей Сердюков сослался на сложную методологию:

– Выбросы происходят разово и залпово, а когда мы приезжаем на предприятие с плановой проверкой, можем уже ничего не обнаружить, – пояснил представитель Роспотребнадзора.

Депутаты уточнили, как продвигается реализация проекта, что все промышленные предприятия 1 и 2 категории опасности должны по новому законодательству установить на свои трубы специальные датчики. Выяснилось, что предприятия должны выполнить это требование до 2022 года. Но пока ими оснастил свое производство только нефтезавод.

Было у депутатов множество вопросов и к региональному минприроды. Например, Алексей Ложкин хотел уточнить, ведется ли какая-то статистика по звонкам на областную горячую линию по мониторингу выбросов. Также он заметил существенное различие цифр по стоимости посадки деревьев.

– Тут в табличке указано, что в 2019 году посадить одно дерево стоило 4,4 тысячи рублей, а в 2020-м – уже почему-то 8,7 тысячи из бюджета города. В чем связано такое резкое подорожание при том, что за внебюджетные деньги посадить дерево стоит чуть ли не 100 рублей.

Депутат Алексей Провозин вспомнил о предложении посыпать лунки деревьев опилками. Это поможет уменьшить запыленность воздуха в городе.

Все эти вопросы и предложения собраны и переданы в минприроды. Депутаты проголосовали за то, чтобы оставить вопрос для дальнейшего обсуждения в комитете.

ОФИЦИАЛЬНО

«Вопрос требует решения уже сегодня»:

Председатель комитета по вопросам самоуправления, законности и правопорядка Омского городского совета Георгий АРХИПОВ:

– Нужно различать запахи и выбросы. Выбросы вредны своим составляющими – отходы производства, свалки, которые горят у нас годами вокруг города и особо никто не занимается этим вопросом. Как мы сегодня услышали, все находится на стадии проектно-изыскательных работ. Но ведь вопрос требует решения уже сегодня. Я живу в Омске и, конечно, чувствую запахи. Но не всегда наличие запаха свидетельствует о вредных выбросах, а его отсутствие о том, что с воздухом все хорошо. Нет никакого разнобоя в работе наших надзорных органов. На самом деле они выполняют ту деятельность, которая положена по закону. Роспотребнадзор измеряет воздух в живой зоне, Росприроднадзор – в производственной зоне. Взаимодействие, наверное, требует доработки, будем включаться и помогать, это общее дело.

ИСТОЧНИК KP.RU