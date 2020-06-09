2020-06-09T14:41:02+03:00
Общество

Роспотребнадзор: Переход Омской области ко второму этапу снятия ограничений был преждевременным

В ведомстве уверены, что это может повлечь за собой серьезные последствия
Анна МИКУЛА
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Напомним, в омском Telegram-канале «ОмГорСовет» обнародован документ за подписью главного санитарного врача региона Александра Криги. В письме, адресованном облправительству глава областного Управления Роспотребнадзора выступает категорически против запланированного выхода из карантина. В частности, по его мнению, преждевременно открывать детсады, летние веранды и большие магазины.

«Комсомолка» обратилась в ведомство за подтверждением этой информации. Вот, как прокомментировали происходящее в пресс-службе Управления Роспотребнадзора:

– В результате анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Омской области установлено, что в регионе продолжается распространение новой коронавирусной инфекции и наблюдается рост количества заболевших. На сегодня основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в соответствии с Указом Президента № 316 и на основании методических указаний Роспотребнадзора являются три основные показателя санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона.

Первый важный показатель для выхода из ограничительных мероприятий - коэффициент распространения инфекции. То есть мы должны наблюдать устойчивую динамику к снижению заболеваемости. Коэффициент распространения инфекции должен быть ниже единицы. Однако в Омской области на сегодня он составляет 1,4. Тренд к снижению заболеваемости пока неустойчивый. Вторым показателем благополучия санитарно-эпидемиологической обстановки является наличие свободных коек в стационарах для новых заболевших. В Омской области ежедневно выявляются десятки больных ковид, нуждающихся в госпитализации. И третьим показателем стабилизации эпидобстановки становится охват обследования населения.

Переход на второй этап снятия ограничительных мероприятий в регионе преждевременен до появления устойчивого тренда к снижению заболеваемости, – говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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