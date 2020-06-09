В Омской области по решению губернатора продуктовые наборы получили уже 116 тысяч человек

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:35:02+03:00

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Итоги акции "Доброе дело" подвели в омском правительстве. По распоряжению Губернатора Александра Буркова помощь уже получили 116 тысяч человек. Чаще всего, по данным омского минтруда, получателями становились многодетные семьи, неработающие пенсионеры и жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию. А доставляли наборы социальные работники и волонтеры.

Как сообщили в пресс-службе омского правительства, цена одного набора "Доброе дело" – 500 руб., вес – 8 кг. Он состоял из крупы, макаронных изделий, сахара, чая, масла и др.

- Более 100 машин ежедневно выезжали во все районы Омской области и город. По решению Губернатора Александра Буркова из резервного фонда на продуктовую помощь было выделено 52 млн руб. , – отметил заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

ИСТОЧНИК KP.RU