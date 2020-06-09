Омские депутаты выясняли, кто в городе отвечает за бесхозные свалки

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:32:34+03:00

Также они узнали, как обстоят дела с охраной экологии в целом

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На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности в правопорядка в горсовете обсуждали вопрос, который волнует, пожалуй, каждого жителя нашего миллионника – состояние экологии в Омске. Кроме того, парламентарии выясняли, какие меры принимаются, чтобы улучшить обстановку.

В частности речь зашла о транспорте, дышать выхлопами которого поневоле приходится всем горожанам. Пришедший на заседание глава департамента транспорта Александр Вялков рассказал, что Омск участвует в нацпроекте «Чистый город». Также он сообщил, что переводить старые автобусы на газ крайне затратно – это обойдется в 100 млн рублей. Единственный выход из ситуации – постепенно менять дизельный транспорт на газовый.

Вице-спикер Юрий Тетянников поинтересовался, как в городе планируют развивать другой вид экологического транспорта электрический.

– Мы закупили 33 новых троллейбуса, – уточнил Александр Вялков. – Это стало возможным благодаря существенной поддержке из федерального бюджета. Мы получили софинансирование в 402,6 млн рублей.

Кроме того, глава дептранспорта рассказал уже этим летом ожидается партия из 10 московских трамваев из Москвы. Даже списанные они находятся в гораздо лучшем состоянии, чем большая часть тех, которые сейчас курсируют по Омску.

Напомним, что сейчас инициативные горожане добиваются обязательного включения проекта по развитию трамвайных сетей в Генплане Омска до 2040 года, который на днях также обсуждали в горсовете.

Также перед депутатами выступил с отчетом новый руководитель регоператора по обращению с ТКО в Омской области ООО «Магнит» Карен Егоян.

Депутат Юрий Козловский поинтересовался, намерен ли регоператор устанавливать за свой счет новые мусорные контейнеры. Представитель «Магнита» ответил, что это не входит в обязанности их компании, так как не входит в тариф на вывоз мусора. Он уточнил, что за это отвечают управляющие компании, обслуживающие дома.

Также депутаты спросили, как быть в случае обнаружения стихийной свалки в городе. В частности, Алексей Провозин сделал акцент на завалах мусора, которые появились на берегах Оми.

– Предприниматели, пользуясь свободным доступом, уже днем начали вывозить туда грузовики с отходами и вываливать там. Может быть, там как-то перепахать склоны, чтобы физически преградить туда доступ? – предложил Провозин.

Директор департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев ответил, что берега рек - это ответственность федерации или области. А на все остальные свалки можно жаловаться в мэрию. Представитель «Магнита» сообщил, что на данный момент выявлено 300 таких незаконных мест в городе.

Вице-спикер Виталий Путинцев уточнил, что происходит с отходами, которые «Магнит» складирует после отведенных для этого 11 месяцев.

Карен Егорян пояснил, что действительно такие отходы, например, как срезанные ветки деревьев, «Магнит» вывозить не обязан. Организация делает это только после заключения дополнительного соглашения с управляющими компаниями, отвечающими за придомовые территории омичей. Он отметил, что древесные отходы перерабатываются почти сразу в специальном измельчителе.

В целом после обсуждения депутаты пришли к выводу, что по этой теме пока остается много неразрешенных проблем. Они проголосовали за то, чтобы принять информацию к сведению и оставить вопрос в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU