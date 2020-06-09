2020-06-09T13:41:20+03:00
Общество

Губернатор обсудил с архитекторами Генплан Омска

Александр Бурков считает: город должен развиваться в ногу со временем
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Генплан - один из важнейших документов города.Генплан - один из важнейших документов города.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Омский губернатор ознакомился с документом территориального планирования. В ближайшее время его представят депутатам горсовета. Изменения в документе он обсудил с профессиональным сообществом - архитекторами.

Последний раз генплан утверждался в 2007 году. Необходимость внести в него изменения назрела давно: нужно привести планы по развитию территорий Омска в соответствие с федеральным законодательством. Прежние подходы к планировке городских территорий уже не соответствуют ни реальным возможностям и перспективам развития мегаполиса, ни современным градостроительным нормам. Появились серьезные объективные причины для пересмотра прежних параметров. Актуализацией документа занимается институт территориального планирования «Град». Губернатор встретился с проектировщиками и вице-мэром Михаилом Губиным, который курирует эту работу. Впервые материалы проекта представлены в формате цифровой модели. Ознакомиться с вариантом генплана до 2040 года можно тут.

Губернатор неоднократно подчеркивал важность подходить к развитию территории города комплексно и смотреть на годы вперед. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор неоднократно подчеркивал важность подходить к развитию территории города комплексно и смотреть на годы вперед.Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Город должен развиваться в ногу со временем. И проектный документ, на основании которого осуществляется планировка и освоение территорий, должен быть сбалансирован и помимо решений задач по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур учитывать стратегические направления развития города и интересы горожан. В основе всех корректив ключевым критерием должно быть качество городской среды, комфорт жизни для омичей. При этом мнение самих горожан должно быть учтено, - сказал омский губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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