Больше 100 заявок прислали омичи на объявленный мэром конкурс "Кадровый резерв"

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:59:11+03:00

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С инициативой объявить конкурс кадровый резерв выступила недавно мэр Омска Оксана Фадина. Главная цель - найти новых и неравнодушных сотрудников на различные должности в администрацию - от рядовых специалистов до руководителей структурных подразделений. Жители живо откликнулись на идею мэра Оксаны Фадиной. На конкурс прислали уже более 100 заявок. Работа в администрации омичам интересна.

Такой конкурс проводится впервые. Он будет проходить в несколько этапов. Конкурсантам придется подтверждать свои знания законов, демонстрировать навыки ведения переговоров и умения проходить собеседования. Специальное жюри отберет только лучших. Возможно, кто-то даже сможет стать заместителем Оксаны Фадиной. Вопрос лишь в уровне компетенции.

- Такое мы делаем впервые. Раньше мы формировали кадровый резерв на основе предложений руководителей от структурных подразделений мэрии. Сейчас же этот конкурс стал общедоступным — заявиться на участие может любой желающий человек, отвечающий возрастным требованиям и имеющий российское гражданство, - говорит исполняющий обязанности директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска Олег Баланов.

Конкурс "Кадровый резерв" пройдет в два этапа. С 28 сентября по 19 октября участники пройдут многоуровневое тестирование, где проверят их знания. Лучшие пройдут отборочные испытания, где смогут оценить их умение принимать решения и отстаивать собственную точку зрения. Второй этап пройдет с 18 ноября по 10 декабря 2020 года. кандидатов проверят по технологии ассессмент-центр. Это метод комплексной оценки, основанный на моделировании деятельности и определения потенциальных возможностей претендента.

- Ассессмент-центр — распространенный метод оценки компетенций. Он относится к профессиональным технологиям тестирования персонала. В рамках испытания смотрят на качества, знания, навыки, важные для конкретной должности», — пояснил доктор экономических наук Владимир Половинко.

По результатам всем отборов мэрия Омска сформирует итоговый резерв управленческих кадров на высшие должности муниципальной службы. Анкеты лучших конкурсантов разместят на официальном сайте администрации. Благодаря этому с ними смогут ознакомиться потенциальные работодатели, в том числе представители крупнейших омских предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU