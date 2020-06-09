На видео попала трогательная дружба собаки и малыша-капибары из Омского зоопарка
Знаменитые омские капибары Капыч и Марфа из Экоцентра, очаровавшие практически всех посетителей, оказались никудышными родителями. Не так давно у них появился детеныш. Но парочка водосвинок наотрез отказалась от наследника.
Выкармливать малыша пришлось методисту зоопарка. У нее в квартире Макар, как назвали зверька, подружился с собакой. «Домой» он вернулся, храня в сердце нежную любовь ко этим представителям животного мира. И сам себе выбрал «маму» среди одной из них.
Усыновить Макара пришлось местной обитательнице – рыжей и очень доброжелательной собачке Чуне. Теперь она каждый день приходит проведать и «поцеловать» совсем не похожего на нее, но очень милого малыша.
Капибара из Омска.Видео: Омский экоцентр
ИСТОЧНИК KP.RU