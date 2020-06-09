2020-06-09T10:14:43+03:00
Дом. Семья

На видео попала трогательная дружба собаки и малыша-капибары из Омского зоопарка

От зверька отказались родители, и он сам выбрал себе маму [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Знаменитые омские капибары Капыч и Марфа из Экоцентра, очаровавшие практически всех посетителей, оказались никудышными родителями. Не так давно у них появился детеныш. Но парочка водосвинок наотрез отказалась от наследника.

Выкармливать малыша пришлось методисту зоопарка. У нее в квартире Макар, как назвали зверька, подружился с собакой. «Домой» он вернулся, храня в сердце нежную любовь ко этим представителям животного мира. И сам себе выбрал «маму» среди одной из них.

Усыновить Макара пришлось местной обитательнице – рыжей и очень доброжелательной собачке Чуне. Теперь она каждый день приходит проведать и «поцеловать» совсем не похожего на нее, но очень милого малыша.

Капибара из Омска.Видео: Омский экоцентр

ИСТОЧНИК KP.RU

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