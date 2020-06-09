«Дети понесут инфекции к бабушкам»: Глава омского минздрава призналась, что против открытия садиков

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:39:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Омская область перешла на второй этап снятия ограничений в режиме самоизоляции. С 22 июня в регионе заработают садики. Омичи давно просили об этом власти. Глава омского минздрава заявила, что понимает озабоченность родителей. Но призналась: сама она как врач против открытия садиков. Люди пожилого возраста могут заразиться коронавирусом.

- Конечно, я бы не хотела, чтобы сейчас открывали садики. Почему? Потому что для меня это - опасность для стариков. Многие семьи болеют, дети тоже, состояние свое они часто недооценивают, но придут к своим бабушкам и дедушкам. Это риск инфицирования людей пожилого возраста. Для нас это опасно. Сами знаете, как бывает: все дети идут в садик. Сентябрь-октябрь - они болеют.

В то же время Ирина Солдатова подчеркнула: лучше открыть часть учреждений: крупных магазинов и парков. Чтобы люди не толпились в очередях и не заражали друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU