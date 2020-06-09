Губернатор Бурков осмотрел ход строительства дороги, которая свяжет Омский и Кормиловский районы

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:16:23+03:00

Средства из бюджета на этот объект распорядился выделить лично Александр Бурков

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Заканчивается строительство новой магистрали длиной 10 километров. Она готова уже на 85%. Дорога свяжет Омский и Кормиловский районы. Она значительно улучшит инвестиционный климат и транспортную доступность: расстояние между рядом населенных пунктов сократиться в 4 раза. Стоимость магистрали - 160 млн.

Длина дороги 10 км.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Средства на нее распорядился выделить лично Александр Бурков. Губернатор побывал на объекте и ознакомился с ходом его строительства. Как рассказали в пресс-службе омского правительства, это - трасса с щебёночным покрытием. Для земляного полотна понадобилось 140 тысяч кубометров грунта. В конструкции дорожной одежды применены современные материалы, которые должны обеспечить магистрали особую прочность покрытия. Для отвода воды предусмотрено устройство дренажных прорезей. Остаётся устройство дорожных съездов.

Новую дорогу ждут не только местные жители. В ней сильно заинтересован и инвестор, к объекту которого она ведет.

- Наш инвестиционный проект на сегодняшний день готов - ждали только эту дорогу. С ее завершением приступим к освоению инвестиций. Сегодня мы производим 1 млн. инкубационного яйца в год,- сообщил председатель совета директоров ООО «Руском-Агро» Темури Латария.

Сдача дороги запланирована на сентябрь. Но подрядчик уверяет: работы закончат раньше сроков.

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Магистраль улучшит транспортную доступность для тысяч жителей.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU