«Не хотите беречь себя, поберегите детей, родителей, друзей»: Вице-губернатор обратился к омичам без масок

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:22:24+03:00

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Омский вице-губернатор Дмитрий Ушаков сделал неожиданное обращение к омичам, которые ходят без масок. По его словам, многие демонстративно не хотят этого делать.

- Вчера, около полуночи, заходил в «Сытную площадь». Охрана на входе вежливо объясняла, что без масок не обслуживаются покупатели. В основном была молодежь, и с пониманием, без конфликтов, надевали маски и заходили в торговый зал, - написал вице-губернатор в Instagram. - Скажем прямо, так бывает не всегда. Бывали конфликты в крупных продуктовых сетях. От демонстративного отказа надевать маску, до формального его использования, когда внутри торгового зала маска не используется, а надевают только при входе или на кассе.

Дмитрий Ушаков подчеркнул: борьба с коронавирусом - общая борьба. И если омичи без масок не боятся за себя, то пусть хотя бы подумают об окружающих.

- Вот честно. Если не хотите беречь себя, поберегите своих детей, родителей, друзей. Конфликт - это не выход из ситуации. Жизнь изменилась, и ещё какое-то время мы будем в масочном режиме, - написал чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU