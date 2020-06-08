2020-06-08T14:59:50+03:00
Общество

Омичам рассказали, как правильно выбрать вкусную черешню

Для этого надо обратить внимание не только на ягоды, но и на черешки
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омичам рассказали, как правильно выбрать вкусную черешню.Омичам рассказали, как правильно выбрать вкусную черешню.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В областном Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать самую вкусную черешню. Как выяснилось обращать внимание надо не только на плоды, но и на их черешки.

– У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня на ощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Обязательно должна быть плодоножка. У свежих ягод она эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая бывает у долго хранившихся ягод.

Оказывается, желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью.

Самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона (с конца июня по середину июля), к тому же, в это время они максимально полезны.

Также в ведомстве рассказали, как правильно мыть черешню: ягоды надо положить в дуршлаг и направить на них струю холодной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичам рассказали, как правильно выбрать вкусную черешню
Назван размер убытков омских магазинов из-за пандемии коронавируса
В Омске неизвестная напала на мужчину и ударила его в грудь ножом
Омич убил старшего брата, оскорбившего мать
СМИ: Бывший кандидат в мэры Омска угодил в шпионский скандал в Чехии
Омич «приютил» у себя собаку, а потом зверски с ней расправился
Стало известно, когда в Омске спадет жара
«Росводоканал Омск» напоминает о важности своевременной оплаты услуг предприятия
«Просьба не обижаться»: Омский губернатор за срыв сроков ремонта дороги наказал министров рублем
«Есть шанс сохранить зрение»: Избитая омичом до полусмерти и выброшенная на помойку собака пошла на поправку
В Центральном и Кировском округах проведут гидравлические испытания тепловых сетей
«Включают на час в день»: Жители омских сел полмесяца выживают без воды
За сутки от COVID-19 выздоравливает пока вдвое меньше омичей, чем заражается
В Омске загорелась крыша госпиталя, где лежат пациенты с коронавирусом
Омичей предупреждают о разрушающемся виадуке
Плановая вакцинация животных – залог здоровья
Красивая беседка для вашей дачи.
Омич поссорился с матерью и взорвал ее дом
Домашний адрес - природная здравница
Какую одежду носить этим летом
Призвание сильных и мужественных…
Жесткая авария у омского аэропорта попала на видео: Иномарка протаранила микроавтобус
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!