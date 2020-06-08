Омичам рассказали, как правильно выбрать вкусную черешню

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:59:50+03:00

Для этого надо обратить внимание не только на ягоды, но и на черешки

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В областном Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать самую вкусную черешню. Как выяснилось обращать внимание надо не только на плоды, но и на их черешки.

– У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня на ощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Обязательно должна быть плодоножка. У свежих ягод она эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая бывает у долго хранившихся ягод.

Оказывается, желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью.

Самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона (с конца июня по середину июля), к тому же, в это время они максимально полезны.

Также в ведомстве рассказали, как правильно мыть черешню: ягоды надо положить в дуршлаг и направить на них струю холодной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU