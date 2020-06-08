2020-06-08T14:11:35+03:00
Общество

Назван размер убытков омских магазинов из-за пандемии коронавируса

Цифры впечатляющие
Станислав МУХИН
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Недавно губернатор прошелся по открытым торговым центрам Омска и проверил, как они соблюдаюНедавно губернатор прошелся по открытым торговым центрам Омска и проверил, как они соблюдаюФото: Пресс-служба администрации Омской области
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Стал известен примерный размер убытков омских предприятий торговли. Цифры официальные, и, скорее всего, в реальности они еще выше. Данные опубликовал Омскстат. По информации ведомства, только за первый квартал предприятия торговли региона не досчитались порядка 430 млн. Убыток организаций вырос почти на 33%.

Самыми убыточными отраслями экономики стали торговля, обрабатывающие производства, строительство и другие. Минусовой баланс составил 4 млрд рублей и вырос к первому кварталу 2019 года на 32,7 %.

Ранее, комментируя последствия удара пандемии и режима самоизоляции по омской экономики, губернатор Александр Бурков заявлял следующее:

- Выпадающих доходов у нас 15% в апреле. При этом в первом квартале был рост. По итогам четырех месяцев у нас все равно рост более 2% в сравнении с прошлым годом. Мы научились работать в этих условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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