В Омске неизвестная напала на мужчину и ударила его в грудь ножом

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:04:16+03:00

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В скорую позвонила жена омича, истекавшего кровью. Приехавшим на улицу 4-ю Станционную медикам и росгвардейцам она объяснила, что неизвестная ударила ее супруга ножом в грудь. Женщина рассказала, что нападавшая живет в общежитии по соседству. Вскоре силовики обнаружили и саму подозреваемую, она была сильно пьяна.

– Она в содеянном созналась. Находившийся на кухне нож со следами крови изъят прибывшей на место следственно-оперативной группой, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Для дальнейшего разбирательства ранее судимая 39-летняя подозреваемая передана сотрудникам полиции. Потерпевший 38-летний мужчина госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU