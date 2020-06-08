2020-06-08T14:04:16+03:00
Происшествия

В Омске неизвестная напала на мужчину и ударила его в грудь ножом

Все произошло в общежитии на окраине города
Анна МИКУЛА
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Раненого увезли в больницу.Раненого увезли в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В скорую позвонила жена омича, истекавшего кровью. Приехавшим на улицу 4-ю Станционную медикам и росгвардейцам она объяснила, что неизвестная ударила ее супруга ножом в грудь. Женщина рассказала, что нападавшая живет в общежитии по соседству. Вскоре силовики обнаружили и саму подозреваемую, она была сильно пьяна.

– Она в содеянном созналась. Находившийся на кухне нож со следами крови изъят прибывшей на место следственно-оперативной группой, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Для дальнейшего разбирательства ранее судимая 39-летняя подозреваемая передана сотрудникам полиции. Потерпевший 38-летний мужчина госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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