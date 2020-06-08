Омич убил старшего брата, оскорбившего мать

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:34:09+03:00

Если вину рецидивиста докажут, уже в скором времени он вернется в колонию. Фото: Иван ВИСЛОВ

Женщина, которую так «защитил» младший сын сама сообщила о случившемся полицию

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Эта история, как и сотни аналогичных, началась с застолья. Во время совместного распития спиртного в одном из сел в пригороде поссорились двое братьев. Старший, 40-летний, оскорбил мать. За женщину вступился ее младший сын.

34-летний мужчина, который уже был дважды судим, зарезал родственника. Потом спрятал тело на огороде, закидав ветками.

О случившемся в полицию заявила сама невольная виновница трагедии. сейчас дело передано в Следственный комитет.

– В настоящее время подозреваемый задержан, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU