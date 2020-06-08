Омич убил старшего брата, оскорбившего мать
Эта история, как и сотни аналогичных, началась с застолья. Во время совместного распития спиртного в одном из сел в пригороде поссорились двое братьев. Старший, 40-летний, оскорбил мать. За женщину вступился ее младший сын.
34-летний мужчина, который уже был дважды судим, зарезал родственника. Потом спрятал тело на огороде, закидав ветками.
О случившемся в полицию заявила сама невольная виновница трагедии. сейчас дело передано в Следственный комитет.
– В настоящее время подозреваемый задержан, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU