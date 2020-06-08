СМИ: Бывший кандидат в мэры Омска угодил в шпионский скандал в Чехии

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:04:22+03:00

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В неожиданной истории мелькнуло имя Игоря Рыбакова. В 2017 году выпускник школы УФСБ всерьез претендовал не кресло мэра. В своей программе Рыбаков обещал сделать наземное метро, увеличить бюджет, вернуть часть приватизированного в советское время городского имущества и создать новый вуз с университетским городком.

Планам уроженца Омска Рыбакова было не суждено сбыться, но долго он не горевал. Сейчас известный омичам Игорь Рыбаков работает замом руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова. Там-то и вспыхнул шпионский скандал. Чешские СМИ заявили, что Кончаков якобы прибыл в Прагу с чемоданчиком с ядом. Даже придумали целую легенду: дескать, целью Кончакова могли быть чешские высокопоставленные чиновники.

Впрочем, та же пресса озвучивает и другую версию событий. Дескать, выдуманный шпионский скандал мог стать конфликтом руководителя Россотрудничества в Чехии Кончакова со своим замом Рыбаковым. По версии Ъ, Рыбаков мог передать ложную информацию чехам на своего начальника из-за личной неприязни. Сам омич Рыбаков все отрицает. Однако чешские СМИ охотно ухватились за эту странную историю.

ИСТОЧНИК KP.RU