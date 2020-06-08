2020-06-08T13:04:22+03:00
Общество

СМИ: Бывший кандидат в мэры Омска угодил в шпионский скандал в Чехии

Игорь Рыбаков претендовал на кресло главы города в 2017 году
Поделиться:
Игорь РыбаковИгорь Рыбаков
Изменить размер текста:

В неожиданной истории мелькнуло имя Игоря Рыбакова. В 2017 году выпускник школы УФСБ всерьез претендовал не кресло мэра. В своей программе Рыбаков обещал сделать наземное метро, увеличить бюджет, вернуть часть приватизированного в советское время городского имущества и создать новый вуз с университетским городком.

Планам уроженца Омска Рыбакова было не суждено сбыться, но долго он не горевал. Сейчас известный омичам Игорь Рыбаков работает замом руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова. Там-то и вспыхнул шпионский скандал. Чешские СМИ заявили, что Кончаков якобы прибыл в Прагу с чемоданчиком с ядом. Даже придумали целую легенду: дескать, целью Кончакова могли быть чешские высокопоставленные чиновники.

Впрочем, та же пресса озвучивает и другую версию событий. Дескать, выдуманный шпионский скандал мог стать конфликтом руководителя Россотрудничества в Чехии Кончакова со своим замом Рыбаковым. По версии Ъ, Рыбаков мог передать ложную информацию чехам на своего начальника из-за личной неприязни. Сам омич Рыбаков все отрицает. Однако чешские СМИ охотно ухватились за эту странную историю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич убил старшего брата, оскорбившего мать
СМИ: Бывший кандидат в мэры Омска угодил в шпионский скандал в Чехии
Омич «приютил» у себя собаку, а потом зверски с ней расправился
Стало известно, когда в Омске спадет жара
«Росводоканал Омск» напоминает о важности своевременной оплаты услуг предприятия
«Просьба не обижаться»: Омский губернатор за срыв сроков ремонта дороги наказал министров рублем
«Есть шанс сохранить зрение»: Избитая омичом до полусмерти и выброшенная на помойку собака пошла на поправку
В Центральном и Кировском округах проведут гидравлические испытания тепловых сетей
«Включают на час в день»: Жители омских сел полмесяца выживают без воды
За сутки от COVID-19 выздоравливает пока вдвое меньше омичей, чем заражается
В Омске загорелась крыша госпиталя, где лежат пациенты с коронавирусом
Омичей предупреждают о разрушающемся виадуке
Плановая вакцинация животных – залог здоровья
Красивая беседка для вашей дачи.
Омич поссорился с матерью и взорвал ее дом
Домашний адрес - природная здравница
Какую одежду носить этим летом
Призвание сильных и мужественных…
Жесткая авария у омского аэропорта попала на видео: Иномарка протаранила микроавтобус
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!