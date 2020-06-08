2020-06-08T13:47:33+03:00
Происшествия

Омич «приютил» у себя собаку, а потом зверски с ней расправился

Животное сейчас находится в тяжелом состоянии, а живодеру грозит уголовное дело
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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Соседи из дома на улице Конева были уверены: живущий рядом с ними мужчина – очень отзывчивый человек. Еще бы – он откликнулся на объявление о пристройстве собаки, хозяйка которой не могла за ней ухаживать в силу возраста и состояния здоровья. Омич приютил оказавшегося никому не нужным пса.

Каким же был шок людей, когда они увидели, как сосед вышвырнул из окна своей квартиры на пятом этаже отчаянно визжавшего питомца. После этого он как ни в чем не бывало установил на место противомоскитную сетку и занялся своими делами.

Выпавшее с большой высоты животное разбилось и получило тяжелейшие травмы. В ужасе песик пополз к подъезду, где живет его «хозяин». но оказалось, что того дальнейшая судьба питомца больше не интересует.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Спасением покалеченного пса пришлось заниматься соседям, которые общими усилиями смогли собрать деньги на лечение животное сейчас собака находится в клинике в тяжелом состоянии, и ветеринары не дают в отношении нее никаких прогнозов. А издевавшемуся над ней мужчине грозит уголовное дело и лишение свободы сроком до 5 лет.

– На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который побеседовал со свидетелями и выяснил, что к произошедшему может быть причастен мужчина, проживающий в квартире, расположенной на пятом этаже, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Его личность устанавливают сотрудники полиции. По завершению проверки сотрудники полиции вынесут процессуальное решение.

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Накануне амстаф сцепился с соседкой хаски, которая высунула морду под забором возле своего дома и начала лаять. Соперница кинулась на нее и, по словам очевидцев, укусила за ухо и лапу. А дальше все разворачивалось, как в страшном сне. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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