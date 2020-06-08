2020-06-08T12:51:22+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске спадет жара

Вместе со снижением температуры на улице ожидается и сильный ветер
Анна МИКУЛА
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Стало известно, когда в Омске спадет жара.Стало известно, когда в Омске спадет жара.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омск снова вернулась по-настоящему летняя погода. В ближайшие дни жара будет только усиливаться. Смягчения зная стоит ждать только к концу недели.

По прогнозу Gismeteo, это произойдет только в воскресенье 14 июня. Вместе с похолоданием до +14...+21 градуса обещают грозы и сильный ветер порывами до 20 м/с.

А вот, какая погода ждет нас в ближайшие три дня – уже по прогнозу синоптиков из Обь-Иртышского УГМС.

Во вторник, 9 июня, ночью будет +10...+15 градусов, днем – +24...+29. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Осадков не ожидается.

В среду, 10 июня, ночью обещают +9...+14 градусов, днем – +26...+31. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Преимущественно без осадков.

В четверг, 11 июня, ночью прогнозируют +12...+17 градусов, днем – +28...+33. Ветер Ветер северо-западный 6-11 м/с. Преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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