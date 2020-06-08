«Просьба не обижаться»: Омский губернатор за срыв сроков ремонта дороги наказал министров рублем

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:25:19+03:00

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Тяжелым для кабинета министров выдалось аппаратное заседание. На нем обсуждалась ситуация со строительством дублера дороги улицы 70 Лет Октября. Новая магистраль будет проходить через улицы Перелета, Бульвар Архитекторов и 3-ю Островскую.

Однако из-за вопроса переноса сетей под землей чиновники столкнулись с трудностями. Стройка затормозилась. В итоге подрядчик выбился от графика. Сдать новую дорогу должны к концу года. Губернатор Александр Бурков устроил разнос своим министрам. Некоторых теперь накажут рублем за срыв сроков.

- Мы сорвали сроки возведения дороги по 3-й Островской, куда выделены федеральные деньги, в связи с тем, что долгое время шло согласование, и не смогли найти правильное решение, - цитирует пресс-служба омского правительства главу региона. - Я принимаю решение финансово наказать всех, кто за это был ответственным. - То, что мы не можем работать командой, - это результат, который мы получили при подготовке данного нормативного акта. Напоминаю, о работе Правительства судят не по отдельно взятому ведомству, а по всей команде. А то, как у Райкина: К пуговкам претензии есть? Нет…. Но есть претензии ко всему костюму. Поэтому просьба не обижаться и в дальнейшем, если не будут выполняться поручения Губернатора, решения будут приниматься таким образом.

ИСТОЧНИК KP.RU