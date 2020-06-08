«Просьба не обижаться»: Омский губернатор за срыв сроков ремонта дороги наказал министров рублем
Тяжелым для кабинета министров выдалось аппаратное заседание. На нем обсуждалась ситуация со строительством дублера дороги улицы 70 Лет Октября. Новая магистраль будет проходить через улицы Перелета, Бульвар Архитекторов и 3-ю Островскую.
Однако из-за вопроса переноса сетей под землей чиновники столкнулись с трудностями. Стройка затормозилась. В итоге подрядчик выбился от графика. Сдать новую дорогу должны к концу года. Губернатор Александр Бурков устроил разнос своим министрам. Некоторых теперь накажут рублем за срыв сроков.
- Мы сорвали сроки возведения дороги по 3-й Островской, куда выделены федеральные деньги, в связи с тем, что долгое время шло согласование, и не смогли найти правильное решение, - цитирует пресс-служба омского правительства главу региона. - Я принимаю решение финансово наказать всех, кто за это был ответственным. - То, что мы не можем работать командой, - это результат, который мы получили при подготовке данного нормативного акта. Напоминаю, о работе Правительства судят не по отдельно взятому ведомству, а по всей команде. А то, как у Райкина: К пуговкам претензии есть? Нет…. Но есть претензии ко всему костюму. Поэтому просьба не обижаться и в дальнейшем, если не будут выполняться поручения Губернатора, решения будут приниматься таким образом.
ИСТОЧНИК KP.RU