«Есть шанс сохранить зрение»: Избитая омичом до полусмерти и выброшенная на помойку собака пошла на поправку

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:32:32+03:00

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Напомним, эта бесчеловечная история произошла в мае. Житель частного сектора в Амуре зверски избил соседского амстафа, а потом выбросил на помойку умирать. Животное спасли очевидцы, которые вызвали на место волонтеров и полицию. Садисту грозит срок за истязание животного на глазах у детей.

А едва живую собаку увезли к ветеринару, где оказали первую помощь. После этого Боне, так зовут питомца, предстояла поездка в Новосибирск, в одну из лучших в стране ветеринарных клиник. Там собаку прооперировали. Один глаз оказался поврежден настолько, что его пришлось удалить. Но в целом специалисты дают сдержанно оптимистичный прогноз: есть шанс сохранить зрение собаки.

– Мы были нам приёме у врача офтальмолога и невролога. Как сказали ветеринары, для таких травм полученных в середине мая, Боня очень хорошо восстанавливается, – рассказывают спасшие собаку волонтеры. – Она видит левым глазом, но мутно, расплывчато. Зрачок находится в постоянном напряжении, он не сужается – это все из-за черепно-мозговой травмы. Лечение должно помочь восстановить эту функцию. Назначили препараты, и при соблюдении всех этих рекомендаций зрение должно улучшиться. Сейчас нужно наблюдать за динамикой и в целом за состоянием собаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/783719" frameborder="0"></iframe> Боня спит.Видео: «Добрые руки Омск»

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Накануне амстаф сцепился с соседкой хаски, которая высунула морду под забором возле своего дома и начала лаять. Соперница кинулась на нее и, по словам очевидцев, укусила за ухо и лапу. А дальше все разворачивалось, как в страшном сне. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU