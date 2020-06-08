2020-06-08T13:40:37+03:00
Происшествия

«Включают на час в день»: Жители омских сел полмесяца выживают без воды

Страдают не только люди, но и домашний скот
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»Фото: vk.com
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Жители сразу двух населенных пунктов Москаленского района – Екатериновки и Корнеевки вынуждены существовать практически в нечеловеческих условиях. Дело в том, что в самый разгар пандемии коронавируса, когда рекомендуют как можно чаще мыть руки, у них исчезла вода. Ее включают только на час в день. Но жидкости, которая капает из кранов и лишь отдаленно напоминает воду, катастрофически не хватает.

Сельчане сетуют: в жару необходимо около 10 ведер воды, чтобы напоить весь домашний скот на подворье. Но за час им удается нацедить в лучшем случае два ведра подозрительной ржавой жижи. Ни пить, ни стирать в ней невозможно. Люди просят власти о помощи, потому что обходиться без воды за две недели «эксперимента» они так и не научились.

– Проблема с водоснабжением с. Екатериновка и д. Корнеевка решается на протяжении нескольких лет, – прокомментировали ситуацию в администрации Москаленского района. – Там заменены водопроводные уличные сети на полиэтиленовые трубы. Раньше очень часто происходили порывы водопроводов. В настоящее время их нет. Водоснабжение осуществляется из насосной станции и накопительных резервуаров (500 куб. м), расположенных в Екатериновке. В насосной станции 3 июня заменен сетевой насос на новый, который может обеспечить достаточной давление в сети. Частично отремонтировано запорное оборудование. В накопительные резервуары с. Екатериновка вода поступает по новому, построенному в 2018 году подводящему водопроводу, диаметром 90 мм и протяженностью 3 км. Он подключен от магистрального водопровода «Москаленки-Исилькуль». В последние две недели поступающей в накопительные резервуары воды недостаточно. Для нормализации водоснабжения населенных пунктов необходимо повысить рабочее давление на водопроводе. Администрацией Москаленского района, совместно с руководством АО «Омскоблводопровод» предпринимаются меры для решения в ближайшее время данной проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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