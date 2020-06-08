За сутки от COVID-19 выздоравливает пока вдвое меньше омичей, чем заражается
В областном минздраве опубликовали информацию по заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки.
По данным на понедельник, 8 июня, в регионе подтверждены 58 новых случаев заражения COVID-19 (всего с начала пандемии – 1776). Выздоровели 27 человек (всего 778). Количество летальных исходов не увеличилось и по-прежнему составляет 22 человека.
География новых случаев выглядит так: Омск – 43, Калачинский район – 6, Омский – 4, Марьяновский, Большереченский – по 2, Русско-Полянский район – 1.
В омских лабораториях проведено 143 039 тестов на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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