2020-06-08T11:16:52+03:00
Общество

За сутки от COVID-19 выздоравливает пока вдвое меньше омичей, чем заражается

О спаде заболеваемости говорить пока преждевременно
Анна МИКУЛА
Поделиться:
..Фото: Анна МИКУЛА
Изменить размер текста:

В областном минздраве опубликовали информацию по заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки.

По данным на понедельник, 8 июня, в регионе подтверждены 58 новых случаев заражения COVID-19 (всего с начала пандемии – 1776). Выздоровели 27 человек (всего 778). Количество летальных исходов не увеличилось и по-прежнему составляет 22 человека.

География новых случаев выглядит так: Омск – 43, Калачинский район – 6, Омский – 4, Марьяновский, Большереченский – по 2, Русско-Полянский район – 1.

В омских лабораториях проведено 143 039 тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич убил старшего брата, оскорбившего мать
СМИ: Бывший кандидат в мэры Омска угодил в шпионский скандал в Чехии
Омич «приютил» у себя собаку, а потом зверски с ней расправился
Стало известно, когда в Омске спадет жара
«Росводоканал Омск» напоминает о важности своевременной оплаты услуг предприятия
«Просьба не обижаться»: Омский губернатор за срыв сроков ремонта дороги наказал министров рублем
«Есть шанс сохранить зрение»: Избитая омичом до полусмерти и выброшенная на помойку собака пошла на поправку
В Центральном и Кировском округах проведут гидравлические испытания тепловых сетей
«Включают на час в день»: Жители омских сел полмесяца выживают без воды
За сутки от COVID-19 выздоравливает пока вдвое меньше омичей, чем заражается
В Омске загорелась крыша госпиталя, где лежат пациенты с коронавирусом
Омичей предупреждают о разрушающемся виадуке
Плановая вакцинация животных – залог здоровья
Красивая беседка для вашей дачи.
Омич поссорился с матерью и взорвал ее дом
Домашний адрес - природная здравница
Какую одежду носить этим летом
Призвание сильных и мужественных…
Жесткая авария у омского аэропорта попала на видео: Иномарка протаранила микроавтобус
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!