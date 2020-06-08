За сутки от COVID-19 выздоравливает пока вдвое меньше омичей, чем заражается

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:16:52+03:00

О спаде заболеваемости говорить пока преждевременно

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В областном минздраве опубликовали информацию по заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки.

По данным на понедельник, 8 июня, в регионе подтверждены 58 новых случаев заражения COVID-19 (всего с начала пандемии – 1776). Выздоровели 27 человек (всего 778). Количество летальных исходов не увеличилось и по-прежнему составляет 22 человека.

География новых случаев выглядит так: Омск – 43, Калачинский район – 6, Омский – 4, Марьяновский, Большереченский – по 2, Русско-Полянский район – 1.

В омских лабораториях проведено 143 039 тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU