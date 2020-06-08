В Омске загорелась крыша госпиталя, где лежат пациенты с коронавирусом

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:47:29+03:00

По предварительным данным, пожар начался на чердаке в крыле, которое не используется

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В госпитале для ветеранов войн в центре Омска произошло очередное ЧП. Там загорелась крыша.

По информации областного минздрава, пожар начался на чердаке над крылом лечебного заведения, которое сейчас не используется. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно справились с ЧП, никого из 65 находившихся в соседнем крыле пациентов, эвакуировать не пришлось.

Напомним, на данный момент в госпитале находятся пациенты с легкой и бессимптомной формой течения коронавируса. Также там размещали вахтовиков с ОРВИ, вывезенных с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла серьезная вспышка COVID-19.

Последние даже устроили бунт, требуя, чтобы их распустили по домам, прорвались наружу и даже разгуливали по улицам. Сейчас им за это грозят довольно внушительные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU