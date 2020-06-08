Омичей предупреждают о разрушающемся виадуке
От строения уже начали отваливаться куски
Фото: «Омск Live»Фото: vk.com
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О разрушающемся объекте на выезде из Омска рассказывают в социальных сетях очевидцы. Водителей предупреждают о разрушающемся виадуке в районе Черлакского тракта.
На выложенных в паблик «Омск Live» фото видно, как от постройки уже начали отваливаться внушительные куски бетона, а в самом виадуке зияют дыры. Чтобы хоть как-то обезопасить местных жителе, к ограждению подвесили полотно, куда осыпается виадук. Однако часть дорожного полотна падает вниз.
Фото: «Омск Live»Фото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU