Омичей предупреждают о разрушающемся виадуке

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:21:46+03:00

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О разрушающемся объекте на выезде из Омска рассказывают в социальных сетях очевидцы. Водителей предупреждают о разрушающемся виадуке в районе Черлакского тракта.

На выложенных в паблик «Омск Live» фото видно, как от постройки уже начали отваливаться внушительные куски бетона, а в самом виадуке зияют дыры. Чтобы хоть как-то обезопасить местных жителе, к ограждению подвесили полотно, куда осыпается виадук. Однако часть дорожного полотна падает вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU