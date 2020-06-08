2020-06-08T10:01:55+03:00
Происшествия

Омич поссорился с матерью и взорвал ее дом

В результате происшествия жилье полностью уничтожено
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омич поссорился с матерью и взорвал ее дом.Омич поссорился с матерью и взорвал ее дом.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
Изменить размер текста:

ЧП случилось в Кировском округе на улице 3-й Островской. 31-летний местный житель поссорился с матерью, напился и взорвал ее дом.

Великовозрастный сын занес в жилье два газовых баллона и зажег свечи. А когда понял, что огонь перекинулся дальше сбежал. В результате пожара был полностью уничтожен одноэтажный частный дом. Впрочем, виновнику происшествия в ближайшие несколько лет, видимо, можно не беспокоиться о крыше над головой.

– Общая стоимость поврежденного имущества превысила 360 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело по существу рассмотрит Кировский районный суд города Омска. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич убил старшего брата, оскорбившего мать
СМИ: Бывший кандидат в мэры Омска угодил в шпионский скандал в Чехии
Омич «приютил» у себя собаку, а потом зверски с ней расправился
Стало известно, когда в Омске спадет жара
«Росводоканал Омск» напоминает о важности своевременной оплаты услуг предприятия
«Просьба не обижаться»: Омский губернатор за срыв сроков ремонта дороги наказал министров рублем
«Есть шанс сохранить зрение»: Избитая омичом до полусмерти и выброшенная на помойку собака пошла на поправку
В Центральном и Кировском округах проведут гидравлические испытания тепловых сетей
«Включают на час в день»: Жители омских сел полмесяца выживают без воды
За сутки от COVID-19 выздоравливает пока вдвое меньше омичей, чем заражается
В Омске загорелась крыша госпиталя, где лежат пациенты с коронавирусом
Омичей предупреждают о разрушающемся виадуке
Плановая вакцинация животных – залог здоровья
Красивая беседка для вашей дачи.
Омич поссорился с матерью и взорвал ее дом
Домашний адрес - природная здравница
Какую одежду носить этим летом
Призвание сильных и мужественных…
Жесткая авария у омского аэропорта попала на видео: Иномарка протаранила микроавтобус
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!