8 Июнь 2020 2020-06-08T10:01:55+03:00

Омич поссорился с матерью и взорвал ее дом. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

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ЧП случилось в Кировском округе на улице 3-й Островской. 31-летний местный житель поссорился с матерью, напился и взорвал ее дом.

Великовозрастный сын занес в жилье два газовых баллона и зажег свечи. А когда понял, что огонь перекинулся дальше сбежал. В результате пожара был полностью уничтожен одноэтажный частный дом. Впрочем, виновнику происшествия в ближайшие несколько лет, видимо, можно не беспокоиться о крыше над головой.

– Общая стоимость поврежденного имущества превысила 360 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело по существу рассмотрит Кировский районный суд города Омска. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU