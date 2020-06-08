2020-06-08T09:26:08+03:00
Общество

Жесткая авария у омского аэропорта попала на видео: Иномарка протаранила микроавтобус

Машина чуть не влетела в людей [видео]
Станислав МУХИН
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Появилось видео серьезной аварии у омского аэропорта. На кадрах видно, что на парковке стоит микроавтобус. Чуть дальше от него пассажиры с ребенком выходят из такси. Вдруг в кадре появляется иномарка на большой скорости. Машина бьет стоявший микроавтобус в бок и отлетает в сторону того самого такси. Рядом с легковушкой катится вырванное колесо.

Люди в панике бросаются в сторону. К счастью, легковушка проносится мимо. Зачем водитель летел на такой скорости и почему на пустой парковке не смог объехать другую машину, история умалчивает. О пострадавших ничего неизвестно. Омичи в комментариях предполагают, что владелец легковушки был в состоянии опьянения.

Иномарка протаранила микроавтобус на парковке омского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жесткая авария у омского аэропорта попала на видео: Иномарка протаранила микроавтобус
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