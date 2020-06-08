На видео попал момент жуткой аварии на Левом берегу
Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на Левом берегу на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Ватутина и попало на регистратор проезжавшей мимо машины.
На записи видно, что «Тойота» выехала на большой скорости на перекресток, а «Мазда» не уступила ему дорогу. В результате первое авто буквально протаранило второе, а потом снесло ограждение и перевернулось на крышу.
Пролетавшая мимо «Тойота» только чудом не задела двоих омичей, которые шли по тротуару.
В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские.
Фото: «Инцидент Омск»Фото: vk.com
Момент жуткого ДТП на Левом берегу.Видело: «Инцидент Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU