2020-06-08T09:22:42+03:00
Происшествия

На видео попал момент жуткой аварии на Левом берегу

Детали столкнувшихся на скорости иномарок разлетелись по всему перекрестку [фото, видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: «Инцидент Омск»Фото: «Инцидент Омск»Фото: vk.com
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Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на Левом берегу на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Ватутина и попало на регистратор проезжавшей мимо машины.

На записи видно, что «Тойота» выехала на большой скорости на перекресток, а «Мазда» не уступила ему дорогу. В результате первое авто буквально протаранило второе, а потом снесло ограждение и перевернулось на крышу.

Пролетавшая мимо «Тойота» только чудом не задела двоих омичей, которые шли по тротуару.

В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские.

Фото: «Инцидент Омск» Фото: vk.com

Фото: «Инцидент Омск»Фото: vk.com

Момент жуткого ДТП на Левом берегу.Видело: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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