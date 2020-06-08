На видео попал момент жуткой аварии на Левом берегу

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:22:42+03:00

Детали столкнувшихся на скорости иномарок разлетелись по всему перекрестку [фото, видео]

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Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на Левом берегу на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Ватутина и попало на регистратор проезжавшей мимо машины.

На записи видно, что «Тойота» выехала на большой скорости на перекресток, а «Мазда» не уступила ему дорогу. В результате первое авто буквально протаранило второе, а потом снесло ограждение и перевернулось на крышу.

Пролетавшая мимо «Тойота» только чудом не задела двоих омичей, которые шли по тротуару.

В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/783679" frameborder="0"></iframe> Момент жуткого ДТП на Левом берегу.Видело: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU