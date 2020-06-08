«Почему в Омске нельзя снять режим ограничений?»: Бывший главный санврач Онищенко считает, что введенные меры губительны
Известный своими яркими, но порой неоднозначными высказываниями бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко внезапно озаботился судьбой российской культуры. Он считает, что введенные в стране жесткие карантинные меры губительны для театров.
– Только что закончилась видеоконференция с деятелями культуры, – сказал Онищенко в эфире Национальной службы новостей. – Была полная визуализация того, когда на фоне нерешительности, может быть, нежелания принимать решения, нести ответственность билась в бессилии духовность. Пермь, Омск – почему там нельзя? Месяц-другой – и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то – все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России.
Также бывший чиновник рассказал, что сбылась его давняя мечта – россияне начали массово носить маски в общественных местах. Онищенко признался, что добивался этого еще 40 лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»