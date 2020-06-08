«Почему в Омске нельзя снять режим ограничений?»: Бывший главный санврач Онищенко считает, что введенные меры губительны

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:43:00+03:00

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Известный своими яркими, но порой неоднозначными высказываниями бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко внезапно озаботился судьбой российской культуры. Он считает, что введенные в стране жесткие карантинные меры губительны для театров.

– Только что закончилась видеоконференция с деятелями культуры, – сказал Онищенко в эфире Национальной службы новостей. – Была полная визуализация того, когда на фоне нерешительности, может быть, нежелания принимать решения, нести ответственность билась в бессилии духовность. Пермь, Омск – почему там нельзя? Месяц-другой – и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то – все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России.

Также бывший чиновник рассказал, что сбылась его давняя мечта – россияне начали массово носить маски в общественных местах. Онищенко признался, что добивался этого еще 40 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU