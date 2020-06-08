2020-06-08T08:08:29+03:00
Общество

Названа дата, когда в Омске на сутки отключат холодную воду

Без этой коммунальной услуги останутся несколько улиц и целый поселок
Анна МИКУЛА
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Омичей предупреждают о массовом отключении холодной воды.Омичей предупреждают о массовом отключении холодной воды.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Омичей предупреждают о массовом отключении холодной воды.

15 июня из-за замены узла в колодце на Орджоникидзе, 7 – с 11.00 до 19.00 отключат водоснабжение по следующим адресам:

– ул. Фрунзе, д. 40, д. 4б, д. 40, корп. 7, д. 40, корп. 3, д. 48;

– ул. Орджоникидзе, д. 7;

– ул. Орджоникидзе, д. 14.

На водопроводе в поселке Загородном будут менять задвижки в ночь с 15 на 16 июня – с 23.00 до 06.00. Под отключение попадают следующие абоненты:

– пос. Загородный, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 3б, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9 (детский сад), д. 10, д. 11, д. 13 (школа), д. 14, д. 14/1, д. 52;

– ул. 1-я – 5-я Кленовые;

– ул. 1-я, 2-я Проселочные;

СТ «Загородное»;

– котельная поселка Загородный.

В этот же день будут менять задвижку по ул. Заозерной, 15 – с 10.00 до 20.00. Там без холодной воды останутся три дома:

– ул. Заозерная, д. 13/1, д. 15/1, д. 15/2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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