Омские будни: Пьяные пассажирки маршрутки подрались с водителем
В неприятной ситуации оказались омичи, оказавшиеся в маршрутном такси № 568 (ездит из Чкаловского поселка в сторону Телевизионного завода). Все происходящее испуганные очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети.
На записи видно, что две пассажирки начали отмечать выходной день прямо в салоне микроавтобуса. Напившись, они затеяли ссору с другими людьми, ехавшими в салоне.
В дело вмешался водитель, который предложил дебоширкам выйти на улицу. Агрессивные женщины накинулись на него с кулаками – но проиграли в неравной схватке. В итоге их с помощью нескольких пассажиров выдворили на улицу.
Пьяная драка в омской маршрутке.Видео: «Инцидент Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU