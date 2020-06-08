Омские будни: Пьяные пассажирки маршрутки подрались с водителем

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:58:15+03:00

Пьяных женщин смогли выдворить на улицы только с помощью других пассажиров. Фото: скриншот видео Фото: vk.com

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В неприятной ситуации оказались омичи, оказавшиеся в маршрутном такси № 568 (ездит из Чкаловского поселка в сторону Телевизионного завода). Все происходящее испуганные очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети.

На записи видно, что две пассажирки начали отмечать выходной день прямо в салоне микроавтобуса. Напившись, они затеяли ссору с другими людьми, ехавшими в салоне.

В дело вмешался водитель, который предложил дебоширкам выйти на улицу. Агрессивные женщины накинулись на него с кулаками – но проиграли в неравной схватке. В итоге их с помощью нескольких пассажиров выдворили на улицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/783668" frameborder="0"></iframe> Пьяная драка в омской маршрутке.Видео: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU