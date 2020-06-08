2020-06-08T07:41:15+03:00
Общество

Покупателям омского супермаркета предлагали обрабатывать руки хлоркой вместо антисептика

Таким способом там решили сэкономить на безопасности людей
Анна МИКУЛА
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Покупателям омского супермаркета предлагали обрабатывать руки хлоркой вместо антисептика.Покупателям омского супермаркета предлагали обрабатывать руки хлоркой вместо антисептика.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Областной Роспотребнадзор, мэрия и полиция накануне отправился в рейд по торговым точкам города. Выясняли, как соблюдаются санитарные требования, которые дополнительно ввели из-за пандемии коронавируса.

Выяснилось, что далеко не везде руководство супермаркетов заботится о безопасности своих покупателей. Выяснилось, что в одном из сетевых магазинов людям предлагали обрабатывать руки... хлоркой. Вероятно, таким способом там решили сэкономить на покупке дорогостоящей антисептической жидкости.

– Используют средства на основе хлора, что запрещено. Такие средства не разрешены Роспотребнадзором к применению, – цитирует «Омскрегион» начальника отдела департамента общественной безопасности мэрии Сергея Евсеева. – Для обработки рук посетителей и работников необходимо наличие именно спиртосодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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