2020-06-08T06:58:12+03:00
Общество

В Омске за нарушения закрыли 48 магазинов, открывшихся после карантина

Станислав МУХИН
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Недавно губернатор лично проверял соблюдения санитарных правил в ТЦ и нарушений не нашел.Недавно губернатор лично проверял соблюдения санитарных правил в ТЦ и нарушений не нашел.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Заработали с 4 июня крупные магазины и торговые центры с площадью торговых залов не более 400 метров. Омская область вышла на второй этап снятия ограничений. Тем не менее, к открывшимся торговым точкам санитарные требования очень жесткие. Роспотребнадзор предписывает следующие правила: ношение масок покупателями и персоналом, наличие антисептиков в торговых залах, измерение температуры у персонала.

Однако не все предприниматели готовы соблюдать эти многочисленные санитарные требования. Роспотребнадзор регулярно проводит проверки. Только за первые два оштрафовали и закрыли 48 магазинов из 867 проверенных. Наказали и покупателей, которые были без масок. На 46 омичей составили протоколы.

С сегодняшнего дня в регионе открываются магазины с площадью торговых залов до 800 квадратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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