2020-06-04T15:25:24+03:00
Общество

Омских депутатов обеспокоило, как будет организован летний отдых школьников

Они выясняли, когда будут открыты загородные и пришкольные лагеря
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Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
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В этом году из-за пандемии коронавируса и введенного в регионе режима полной готовности начало летнего оздоровительного сезона пришлось перенести. Состоится ли он вообще, и как будет организована работа, выясняли на комитете по социальным вопросам в горсовете.

Выступавшая перед депутатами с докладом глава омского департамента образования Лариса Ефимова рассказала, что открытие загородных оздоровительных лагерей перенесено ориентировочно на 1 августа. В общей сложности в регионе сейчас 95 таких учреждений. Кроме того, есть еще два палаточных лагеря, но их работа в этом году пока под вопросом. В августе на улице уже может быть холодно, поэтому многое будет зависеть от прогноза синоптиков и метеоусловий. Остальные лагеря уже почти полностью готовы к открытию.

– С февраля мы начали работу по подготовке 150 вожатых, – проинформировала Ефимова. – Сейчас мы постоянно поддерживаем с ними связь онлайн, проводим тренинги. Конечно, очень надеемся, что дату открытия немного сдвинут, и мы лагеря смогут открыться уже в ближайшее время.

Также представитель мэрии рассказала, что на содержание таких детских оздоровительных учреждений из бюджета города выделено 52 млн рублей. В эту сумму входят зарплаты сотрудников, уплата налогов, затраты на ГСМ, вывоз мусора, коммунальные услуги. Еще 5 млн рублей направлено на развитие материально-технической базы. На эти средства в лагере «Юбилейный» отремонтировали кровлю и столовую, в «Лесной поляне» – корпуса, кровлю и столовую, в «Иртышских зорях» – заасфальтировали площадь перед входом.

Еще на 13 млн рублей, полученных в качестве субсидий в лагерях установили современные водоочистительные системы и безопасные детские площадки.

Также представитель мэрии рассказала, как этим летом будут работать пришкольные лагеря. Их планируют открыть уже с 1 июля. В 2020 году будут трудоустроены в свободное от учебы время 2181 учащийся в возрасте от 14 до 18 лет.

Работая по три часа в день, дети будут получать 4915 рублей, по два часа в день – 3267. Кроме того, им положена еще и материальная поддержка в 2156.

Депутат Наталия Поршнева, которая сама работает учителем, поинтересовалась, насколько востребован летний труд школьникам и хватает ли вакансий всем желающим.

– Работа в пришкольных лагерях очень востребована, – подтвердила Лариса Ефимова. – В непростой ситуации, которая сложилась из-за пандемии, дети могут действительно помочь своим семьям.

Также она отметила, что предпочтение при трудоустройстве отдают ребятишкам из малообеспеченных, многодетных семей, а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации или попал в поле зрения ПДН. Со всеми юными работниками будут заключены срочные договоры, а их летний стаж внесут в трудовую книжку.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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