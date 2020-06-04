2020-06-04T15:24:12+03:00
Общество

Депутаты горсовета поддерживают развитие дворового хоккея в Омске

Только за прошлый год благодаря их совместным усилиям с мэрией отремонтировано 25 спортплощадок
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Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
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Одним из наиболее существенных вопросов, инициированных членами комитета по социальным вопросам в горсовете, стало развитие массового детского спорта. В частности речь идет о дворовом хоккее. Благодаря совместным усилиям депутатов и горадминистрации в прошлом году в этой сфере наметился существенный положительный сдвиг.

Глава омского депспорта Константин Мельников, выступавший на комитете с отчетом о работе, рассказал, что только за 2019 год удалось отремонтировать 25 хоккейных площадок. Еще 130 были обследованы, и все выявленные нарушения, которые могли угрожать жизни и здоровью людей, устранены. Закуплено 40 комплектов хоккейной экипировки, а также оборудование для площадок. Проведены спортивные турниры, в которых были задействованы подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В 31 школе появились детские объединения, где помимо основной образовательной программы включена дополнительная – со спортивно-физкультурным уклоном.

Прошлой зимой залили 128 ледовых площадок, из них 114 – для занятий хоккеем и еще 14 катков. Однако Константин Мельников посетовал, что пришлось столкнуться и со сложностями. Жильцы некоторых домов наотрез отказывались предоставлять воду для заливки. Кроме того, город взял на обслуживание 20 бесхозных хоккейных площадок.

Помимо всего прочего, в прошлом году начали выплачивать дополнительные средства для спортивных инструкторов, которые занимались расчисткой и заливкой льда. В обшей сложности прибавку к зарплате получили 19 сотрудников.

Депутат Инна Гомолко вспомнила про недавнюю трагедию, когда плохо закрепленными хоккейными воротами задавило ребенка.

– Это наше общее горе, – согласился Константин Мельников. – За площадку никто не отвечал. Сначала там были одни ворота, потом откуда-то привезли другие. Все произошло из-за общего равнодушия взрослых, никто из которых вовремя не обратил внимания на опасность. Чтобы такие ситуации никогда больше не повторялись, необходимо закрепить за каждой площадкой инструктора, который будет за нее отвечать на постоянной основе. Сейчас это наша главная задача.

Глава комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина призвала представителей мэрии соблюсти меру при контроле за спортплощадками и не впадать из одной крайности в другую.

– Моя личная боль – площадка во дворе дома на улице Товстухо,1, – рассказала депутат. – Я ее курирую, потому что там рядом очень хороший спортклуб «Ландыш» с очень профессиональным инструктором. И вот оттуда зачем-то спилили и увезли железные ворота и ограждения, которые были установлены прочно и не представляли никакой опасности. Ситуация разрешилась благополучно только после моего личного вмешательства.

Инна Гомолко также поинтересовалась, если ли у профильного департамента график по дальнейшему ремонту спортивных сооружений. В частности она передала многочисленные обращения жильцов дома по улице Красный Путь, 72, где они просят отремонтировать хоккейную площадку в их дворе.

– График есть, – ответил Константин Мельников. – Согласно нему, этим летом мы должны отремонтировать 41 хоккейную площадку. Объект по Красному Пути в списке есть. Его планируют сдать в августе.

Депутаты приняли представленную им информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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