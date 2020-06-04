Стало известно, когда в Омской области откроются детские оздоровительные лагеря

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:32:22+03:00

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Этот год получился непростым для омских школьников, которым последнюю четверть пришлось доучиваться дистанционно. Но полноценные каникулы пока для них еще так и не наступили - из-за пандемии коронавируса в регионе продолжает действовать режим полной готовности. Детям и пожилым людям пока не рекомендуют выходить на улицу без крайней необходимости.

Закрыты и все лагеря. Но в этом вопросе сегодня, 4 июня, появилась некоторая ясность. Дату их открытия озвучили на комитете по социальным вопросам в горсовете.

По информации главы депобразования Ларисы Ефимовой, выступавшей перед депутатами с докладом, дату открытия загородных летних оздоровительных лагерей перенесли на 1 августа. Сейчас их уже готовят к началу работы. Кроме того, в регионе существуют еще 2 палаточных лагеря. Но их работа в этом году пока остается под вопросом. Поскольку сезон пришлось сдвинуть на август, все будет зависеть от прогноза погоды на этот месяц.

Также известно, что пришкольные лагеря планируется открыть уже с 1 июля. В общей сложности там смогут трудоустроить около 1700 детей.

Окончательное решение будет принято на региональном оперштабе по коронавируса с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU