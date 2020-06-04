2020-06-04T11:30:30+03:00
Общество

В Омске к качеству ремонта дороги по улице Бархатовой появились претензии

Вице-мэра Евгения Фомина не устроило качество нижнего слоя асфальта
Станислав МУХИН
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Подрядчик должен устранить все замечания.Подрядчик должен устранить все замечания.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Руководители минстроя и администрации города проверили ход ремонта дорог в Омске. Глава министерства строительства Антон Заев и вице-мэр Евгений Фомин побывали на улицах Орджоникидзе и Бархатовой. К первому объекту замечаний нет, а вот по улице Бархатовой у Евгения Фомина возникли вопросы.

- В результате проверки строительного контроля возникли замечания к пробам нижнего слоя асфальта по улице Бархатовой. По данному факту выданы предписания подрядной организации, которая устранит их в кратчайшие сроки. Мы берем эту работу на контроль, - сказал вице-мэр.

Стало известно и о том, что на торгах удалось сэкономить 65 млн. На эти средства бюджета в Омске будут отремонтированы дополнительные три улицы - Панфилова, 1-й Разъезд и 4-я Транспортная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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