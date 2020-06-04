2020-06-04T10:50:02+03:00
Общество

В Омске изменили три маршрута, которые ездят в Амуре

Кроме того, на одном из них увеличат количество автобусов
Анна МИКУЛА
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Жителям Амурского поселка теперь будет немного проще ездить на общественном транспорте. Для их удобства изменили схемы движения на трех маршрутах. Теперь на остановке «Улица 7-я Северная» добавится автобусов.

По информации омского дептранспорта, автобусы № 46 (железнодорожный вокзал – кирпичный завод) продлили до остановки «Улица Облепиховая», с проездом через остановку «Онкодиспансер» по улице Завертяева. Это уменьшит дублирование схемы маршрута № 51. Также количество 46-х автобусов увеличили с 8 до 13.

Маршрут № 51 будет объединен с маршрутом 51Н. Новый маршрут № 51 будет работать по схеме (Речной порт – СНТ «Березка») по регулируемому тарифу. Благодаря этому теперь во всех 51-й автобусах будут действовать льготы на проезд. По маршруту начнут курсировать 24 автобуса.

Автобусы № 83 (улица Стрельникова – улица 21-я Амурская) будут теперь ходить по улице 22-го Партсъезда до остановки «Кирпичный завод». Это изменение сохранит транспортное сообщение улицы 22-го Партсъезда и поселка Кирпичный завод с улицей 33-я Северная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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