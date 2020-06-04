Омич огорчился, что сбежал собутыльник, и ограбил таксиста, но забыл в машине документы
40-летний омич только в мае освободился из колонии. Мужчина отправился в МСЧ-9, чтобы забрать там результаты своих анализов. Видимо, решив отпраздновать первые дни на свободе, уголовник купил спиртного и распил его с первым встречным.
Вечерело. Новый приятель пригласил рецидивиста продолжить застолье у него дома. Мужчины поехали на такси, а по пути собутыльник попросил водителя остановиться – якобы ему надо было зайти за деньгами – и исчез. Несостоявшийся гость так огорчился, что достал нож и ограбил таксиста. Теперь у рецидивиста, уже сидевшего за причинение тяжкого вреда здоровью, есть все шансы пополнить «послужной» список еще и судимостью за грабеж.
В настоящее время следователем отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Задержание грабителя.Видео: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU