2020-06-04T09:27:11+03:00
Общество

В полиции прокомментировали патрули на выезде из Омска

С сегодняшнего дня их убирают
Станислав МУХИН
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Патрули убирают на въездах и выездах из города.Патрули убирают на въездах и выездах из города.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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С 4 июня вступил в силу ряд послаблений в режим самоизоляции в Омской области. Разрешены парные прогулки и занятие спортом на улице. Полиция также ослабляет контроль за передвижениями омичей. На въездах и выездах из Омска убирают полицейские патрули, которые стояли все это время. Об этом сообщили в УМВД по Омской области.

- В рамках реализации первого этапа снятия ограничительных мероприятий принято решение о перераспределении сотрудников дорожно-патрульной службы, ранее выставленных на постах на выездах из города Омска. Данные силы и средства будут обеспечивать охрану общественного порядка, проводить профилактические мероприятия, а также выполнять иные задачи, направленные на стабилизацию эпидемиологической обстановки в областном центре, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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