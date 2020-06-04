В полиции прокомментировали патрули на выезде из Омска

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:27:11+03:00

Изменить размер текста: A A

С 4 июня вступил в силу ряд послаблений в режим самоизоляции в Омской области. Разрешены парные прогулки и занятие спортом на улице. Полиция также ослабляет контроль за передвижениями омичей. На въездах и выездах из Омска убирают полицейские патрули, которые стояли все это время. Об этом сообщили в УМВД по Омской области.

- В рамках реализации первого этапа снятия ограничительных мероприятий принято решение о перераспределении сотрудников дорожно-патрульной службы, ранее выставленных на постах на выездах из города Омска. Данные силы и средства будут обеспечивать охрану общественного порядка, проводить профилактические мероприятия, а также выполнять иные задачи, направленные на стабилизацию эпидемиологической обстановки в областном центре, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU