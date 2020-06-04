Депутаты горсовета разбирались с земельными ограничениями, мешающими поступлению средств в бюджет Омска

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:28:49+03:00

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Депутаты горсовета вместе с представителями администрации и бизнес-сообществом разбирались в проблемах градостроительного законодательства. Главным вопросом стало обсуждение целесообразности внесения изменений в региональные нормативы при предоставлении муниципальных участков предпринимателям и их льготном выкупе. Существует ряд требований, один из которых это процент от площади всей земли, которую бизнесмены могут занимать под застройку. Но каждый случай индивидуален, поэтому не всегда существующие требования в законах помогают распоряжаться землей. А это один из основных источников дохода в городской бюджет. Кратко сложности обозначил вице-президент областного союза предпринимателей Виталий Иванов:

- Часто приходится доказывать в суде соразмерность выделяемых участков под застройку. Мы на рабочих группах неоднократно обсуждали с администрацией возможные отклонения, принятых в земельном законодательстве. Важно принять не только предельные нормативы, но и отклонения от них. Часто бывает, что участок разграничен, его предоставляют бизнесмену, а оставшаяся часть слишком маленькая, она не востребована другими предпринимателями. Пусть бизнесмен сразу больше займет и платит, чтобы бюджет не терял средства.

Председатель комитета горсовета по вопросам экономического развития Алексей Провозин поинтересовался, какой процент заявок на льготный выкуп муниципальной земли удовлетворяется. И сколько ежегодно теряет бюджет после отклонений заявок как раз из-за установленных нормативов.

- Ничего не теряет в этом плане. Просто вопрос затягивается и решать его приходится в судебном порядке, - ответил директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. - Но на судебные издержки департамент, например, в прошлом году потратил 11 млн. рублей из бюджета. Процент одобренных заявок порядка 20%.

- Мы обсуждаем почему-то только предельные нормативы застройки к предоставляемым участкам. А из-за отсутствия минимального параметра бюджет ничего не теряет? - поинтересовался депутат Алексей Ложкин.

В ходе обсуждения выяснилось, что при введении минимального норматива проект поправок не будет иметь смысла.

В итоге депутаты на комитете решили рекомендовать администрации ускорить подготовку проекта изменений в документ «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области». При этом учесть мнение предпринимательского сообщества. Обсудить проект решения планируется в июне-июле с участием всех заинтересованных сторон.

Председатель комитета по вопросам экономического развития Алексей Провозин рассказал об итогах заседания комитета:

- Сегодня мы рассмотрели вопрос о предельных размерах земельных участков, предоставляемых в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. В данный момент процент заявок от бизнес-сообщества на выкуп земли удовлетворяется в незначительном количестве, так как есть препятствия. Не установлены нормативы в градостроительной документации, нет информации о том, какой размер земельного участка выделять бизнесу под объект. В такой ситуации муниципальный служащий фактически ограничен в принятии решения. Если мы сможем урегулировать этот вопрос, то удовлетворенных заявок от предпринимателей будет гораздо больше, а бюджет города начнет получать дополнительные сотни миллионов рублей, - сказал депутат Алексей Провозин. - Поэтому депутатами было предложено снять два ограничения по выкупу земельных участков. Одно из них касается правила, согласно которому предприниматель должен владеть объектом 3 года, прежде чем выкупить землю под ним. Также мы рекомендовали администрации города разделить вопрос задолженности по аренде земли и выкупа земли. В свое время из-за решений №108 и №508 арендная плата взлетела вверх, и предпринимательское сообщество расхлебывает последствия вот уже 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU