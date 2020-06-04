В омском парке вандалы сожгли самую большую горку
В первый же день введения послаблений в режим самоизоляции произошло ЧП в одном из омских парков. Неприятную картину наблюдали утром 4 июня работники парка имени ВЛКСМ. От самой большой деревянной горки, зимой на которую выстраивается огромная очередь, почти ничего не осталось. Вандалы облили ее бензином и сожгли. Причем перед этим злоумышленники срезали кабеля на камерах видеонаблюдения.
- Обидно. Впервые в парке появился целый комплекс бесплатных горок… И вот такое совершить. По данному факту мы подали заявление в полицию. Сейчас мы оцениваем понесенные убытки. Могу заверить омичей, что мы обязательно восстановим горку или установим новую, - рассказал директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин.
Сейчас вандалов ищут. Зачем им понадобилось сжигать горку, непонятно.
ИСТОЧНИК KP.RU