2020-06-04T08:28:57+03:00
Происшествия

В омском парке вандалы сожгли самую большую горку

Перед этим неизвестные перерезали кабеля камер видеонаблюдения
Станислав МУХИН
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Это все, что осталось от горки.Это все, что осталось от горки.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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В первый же день введения послаблений в режим самоизоляции произошло ЧП в одном из омских парков. Неприятную картину наблюдали утром 4 июня работники парка имени ВЛКСМ. От самой большой деревянной горки, зимой на которую выстраивается огромная очередь, почти ничего не осталось. Вандалы облили ее бензином и сожгли. Причем перед этим злоумышленники срезали кабеля на камерах видеонаблюдения.

- Обидно. Впервые в парке появился целый комплекс бесплатных горок… И вот такое совершить. По данному факту мы подали заявление в полицию. Сейчас мы оцениваем понесенные убытки. Могу заверить омичей, что мы обязательно восстановим горку или установим новую, - рассказал директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин.

Сейчас вандалов ищут. Зачем им понадобилось сжигать горку, непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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