Социологи: Больше половины работодателей срезали омичам зарплаты и собираются сокращать их дальше

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:21:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше половины омичей из-за коронавируса и карантина потеряли в доходах. К такому выводу пришли авторы исследования на HeadHunter. Они провели анонимный опрос работодателей в Омске. И выяснили: порядка 55% работодателей срезали персоналу зарплату. И при этом в планах дальнейшее снижение получек омичей.

Еще 45% руководителей фирм признались: из-за сложной финансовой ситуации им пришлось сократить штат организации. Это вынужденная мера. Причем авторы исследования подчеркивают: в мае по сравнению с апрелем ситуация заметно ухудшилась. Но нашлись и компании, у которых все хорошо. Около 3% руководителей заявили, что в апреле-мае им пришлось увеличить штат сотрудников. В какой сфере бизнеса работают эти организации, в исследовании не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU