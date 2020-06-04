По решению губернатора омские библиотеки заработают с соблюдением санитарных требований

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:25:05+03:00

Все это сделано для безопасности омичей

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В соответствии с распоряжением Губернатора Омской области Александра Буркова, в

В Омской области после карантина начинают свою работу все библиотеки. Такое решение принял губернатор Александр Бурков. Ситуация с коронавирусом в регионе постепенно стабилизируется.

Губернатор поручил минкульту проследить, чтобы во всех учреждениях для посетителей была обеспечена полная безопасность. Библиотеки будут работать с соблюдением жестких санитарных требований и при ряде ограничительных мер. Глава региона не раз подчеркивал: здоровье омичей - всегда на первом месте.

Все книги будут обрабатывать.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По распоряжениям министерства культуры Омской области библиотеки работают только в формате выдачи книг на дом, без открытия читальных залов. При этом книги, возвращенные читателями, помещаются на 5-дневный карантин в отдельное помещение. Лишь после этого их снова ставят на полки.

В омском правительстве также просят посетителей соблюдать необходимую безопасную социальную дистанцию. В учреждениях вводится ограничение числа одновременного обслуживаемых посетителей, а также норма площади помещения для оказания услуги - не менее 4 кв. м. на 1 человека.

Обязательным для посетителей и остается ношение медицинской маски. С 1 мая в регионе действует масочный режим. Особые требования и к персоналу библиотек. Сотрудники

ежедневно проходят термометрию, к работе не допускаются лица с повышенной температурой. Помещения проходят дезинфекцию. Все массовые мероприятия в учреждениях этого типа отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU