В Омской области 58 новых случаев коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:55:26+03:00

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Свежие данные о ситуации с коронавирусом опубликовал региональный оперштаб. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 58 человек. Таким образов, в Омской области подтверждено уже 1 540 случаев COVID-19. С начала пандемии выздоровели 598 человек. Новых летальных случаев за последние сутки не было. Но в больницах находится несколько пациентов на аппарате ИВЛ.

- Территориально новые случаи COVID-19 распределились так: Омск – 50, Омский – 3, Любинский, Горьковский, Марьяновский, Оконешниковский, Нововаршавский районы – по 1 пациенту, - рассказали в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU