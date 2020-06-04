«Казахи Омска» накормили пловом медиков, лечащих пациентов в COVID-19
Доброе дело сделали представители казахской диаспоры, проживающие в Омске. Они решили хоть немного облегчить жизнь медиков, которые сейчас борются за спасение пациентов с COVID-19.
На средства, собранные мусульманской общиной, они угощают сотрудников больницы блюдами национальной кухни.
Фото: vk.com/kazahi_omska
Фото: vk.com/kazahi_omska
1 и 2 июня на обед медработников ожидали вкуснейшие восточные угощения и тандырные лепешки. Так казахская общественность, мусульмане региона хотели выразить свою благодарность врачам, показать свою участие к нашей общей борьбе с болезнью, поддержать земляков в сложных условиях, рассказывают представители сообщества «Казахи Омска».
Фото: vk.com/kazahi_omska
– Наша обязанность помимо молитвенной поддержки в трудную минуту, оказывать всю возможную и посильную помощь всем нуждающимся людям мира, – считает заместитель муфтия Духовного управления мусульман города Омска и Омской области Жаксылык Оспанов. – Это угощения проведено на средства прихожан мечетей, в этом году верующие не могли организовать привычный ифтар (разговение) с большим участием, но зато с удовольствием присоединились к нашей акции. Среди наших прихожан есть семьи медиков, которых они не видели уже по 3-4 недели, мы молимся о здоровье близких.
Фото: vk.com/kazahi_omska
ИСТОЧНИК KP.RU