«Казахи Омска» накормили пловом медиков, лечащих пациентов в COVID-19

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:04:22+03:00

А за день до этого они привезли в больницу другие блюда халяльной кухни

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Доброе дело сделали представители казахской диаспоры, проживающие в Омске. Они решили хоть немного облегчить жизнь медиков, которые сейчас борются за спасение пациентов с COVID-19.

На средства, собранные мусульманской общиной, они угощают сотрудников больницы блюдами национальной кухни.

Фото: vk.com/kazahi_omska

Фото: vk.com/kazahi_omska

1 и 2 июня на обед медработников ожидали вкуснейшие восточные угощения и тандырные лепешки. Так казахская общественность, мусульмане региона хотели выразить свою благодарность врачам, показать свою участие к нашей общей борьбе с болезнью, поддержать земляков в сложных условиях, рассказывают представители сообщества «Казахи Омска».

Фото: vk.com/kazahi_omska

– Наша обязанность помимо молитвенной поддержки в трудную минуту, оказывать всю возможную и посильную помощь всем нуждающимся людям мира, – считает заместитель муфтия Духовного управления мусульман города Омска и Омской области Жаксылык Оспанов. – Это угощения проведено на средства прихожан мечетей, в этом году верующие не могли организовать привычный ифтар (разговение) с большим участием, но зато с удовольствием присоединились к нашей акции. Среди наших прихожан есть семьи медиков, которых они не видели уже по 3-4 недели, мы молимся о здоровье близких.

Фото: vk.com/kazahi_omska

ИСТОЧНИК KP.RU