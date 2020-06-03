«Вода бьет ключом»: В центре Омска затопило парковку

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:31:03+03:00

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С наступлением тепла в Омске начался сезон фонтанов. Правда, горожанам от такой «красоты» радости мало. Незапланированные гейзеры почти повсеместно появляются каждое лето, когда начинаются профилактические работы на коммуникациях. На этот раз не выдержали испытание на прочность трубы в самом центре.

– Вода бьет ключом, – рассказывает автор ролика, размещенного в соцсетях.

На записи видно, что вырывающаяся из-под земли вода уже начала затапливать парковку, расположенную на улице Думской.

А накануне два похожих ЧП случились в городке Нефтяников. На улицах Заозерной и Малиновского внезапно забили фонтаны выше пятиэтажных домов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/782841" frameborder="0"></iframe> Вода бьет ключом.Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU