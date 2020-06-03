2020-06-03T10:31:03+03:00
Происшествия

«Вода бьет ключом»: В центре Омска затопило парковку

Очевидцы сообщили в ЧП в соцсетях [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот видело ("ЧП Омск")Фото: скриншот видело ("ЧП Омск")
Изменить размер текста:

С наступлением тепла в Омске начался сезон фонтанов. Правда, горожанам от такой «красоты» радости мало. Незапланированные гейзеры почти повсеместно появляются каждое лето, когда начинаются профилактические работы на коммуникациях. На этот раз не выдержали испытание на прочность трубы в самом центре.

– Вода бьет ключом, – рассказывает автор ролика, размещенного в соцсетях.

На записи видно, что вырывающаяся из-под земли вода уже начала затапливать парковку, расположенную на улице Думской.

А накануне два похожих ЧП случились в городке Нефтяников. На улицах Заозерной и Малиновского внезапно забили фонтаны выше пятиэтажных домов.

Вода бьет ключом.Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичей приглашают делиться идеями, как благоустроить Сад юннатов
ТНТ объявил дату старта показа сериала «Проект «Анна Николаевна»!
Омичу, купившему лекарство в аптеке, грозит до 5 лет колонии
ТНТ поможет омичам составить список желаний
Омский пес, которого выбросили из-за старости, стал любимцем в новой семье
«Росводоканал Омск» завершил благоустройство городских территорий
Число зараженных коронавирусом за сутки в Омской области снова выросло вдвое
В Омске ищут водителя, сбившего ребенка на велосипеде и скрывшегося с места
«Вода бьет ключом»: В центре Омска затопило парковку
Стало известно, что будет с празднованием дня города в Омске в этом году
Поступление в ВУЗ в формате online
Появилось фото испытаний Фрунзенского моста колонной из КамАЗов
Продать машину?
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
СибАДИ лауреат Всероссийского публичного конкурса
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
В горсовете поддержали обращение управляющих омских торговых центров
Домашний адрес - природная здравница
Призвание сильных и мужественных…
«Лучше поберечься»: Мэр Омска назвала парки, которые будут закрыты даже после разрешений гулять
Омские депутаты одобрили отсрочку арендной платы для предприятий малого и среднего бизнеса
Стало известно, сколько омичей оштрафовали за нарушение самоизоялции
Фабрика «Алладин» - выбираем интерьер, с заботой о владельце
«Кидается на подлетающих к птенцам ворон»: В Омске сняли на видео утку с выводком утят
«Казахи Омска» привезли медикам горбольницы № 11 блюда восточной кухни
Омские пляжи неспешно готовят к открытию
В Омске 23-летнего лихача на «Ауди» за короткое время ловили за нарушения 144 раза
Не соблюдают самоизоляцию или занимаются спортом на улице: В омской полиции объяснили, как будут определять нарушителей с 4 июня