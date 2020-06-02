2020-06-02T08:41:03+03:00
Общество

«Массовый поток обеспечить не можем»: Кладбища в Омске открыли, но ездить туда не рекомендуют

Добраться на место может быть непросто
Анна МИКУЛА
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Кладбища, вроде бы, открыли, но ездить туда не рекомендуют.Кладбища, вроде бы, открыли, но ездить туда не рекомендуют.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из-за пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции омичи не съездили на кладбища в Родительский день. Не пускали туда и все майские праздники. Напомним, на погосты могли попасть только похоронные процессии с небольшим числом сопровождающих.

Как пояснили «Комсомолке» на горячей линии по коронавирусу, сейчас такой запрет снят, за посещение могил родственников никого наказывать не будут.

Этот же вопрос задали сегодня зрители мэру Омска в эфира ГТРК «Иртыш»:

– Здесь два ключевых момента: открытие кладбищ и транспорт, – объяснила Оксана Фадина. – Режим полной готовности продлен до 14 июня. На самоизоляции в любом случае должны находиться дети, пенсионеры и люди, страдающие хроническими заболеваниями. В этой связи массовый поток мы обеспечить не сможем. Что касается транспорта, у нас сегодня работают две трети маршрутов. Мы постепенно возвращаем максимальный поток – 590 единиц ежедневно. Мы видим, что предприятия постепенно возвращаются к экономической деятельности. Мы ежедневно следим, что происходит с пассажиропотоком и балансируем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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