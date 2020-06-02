2020-06-02T07:31:41+03:00
Общество

Мэр Фадина ответила, почему в Омске так и не открыли садики

Категорически против выступил Роспотребнадзор
Станислав МУХИН
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Во многих соседних регионах, где заболевших коронавирусом меньше, дежурные группы открыты.Во многих соседних регионах, где заболевших коронавирусом меньше, дежурные группы открыты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В очередной раз в Омске подняли тему открытия садиков и запуска дежурных групп. Об этом горожане просят давно власти. На последнем заседании оперштаба Роспотребнадзор не разрешил начать работу садикам. Ситуацию в эфире ГТРК Иртыш прокомментировала мэр Оксана Фадина.

- Я понимаю беспокойство омичей в вопросе детских садов. Мы даже сами поднимали его на штабе. Но решение было, что это рискованно и преждевременно. Решение главного санитарного врача здесь является определяющим и мы его предерживаемся. Но все детские сады у нас готовы уже сейчас. Выделены средства на дезинфекцию были еще в апреле. Думаю, на заседании штаба мы снова вернемся к этому вопросу. Но пока дата заседания не определена. Она будет зависеть от текущей ситуации с коронавирусом. Мы готовы открыть садики в любой момент.

Кстати, во многих соседних регионах, где заболевших коронавирусом меньше, дежурные группы открыты. Оксана Фадина сообщила, что на штабе как раз приводили этот аргумент Роспотребнадзору.

- Но тем не менее данные решения лежат в плоскости главного санитарного врача региона, - сказала Оксана Фадина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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