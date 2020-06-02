2020-06-02T07:32:09+03:00
Общество

Оксана Фадина рассказала, какой подарок к 1 июня ее дочери сделал дедушка

Также мэр Омска заявила, что ребенок – главное в ее жизни
Анна МИКУЛА
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Оксана Фадина дала развернутое интервью в эфире ГТРК «Иртыш». Мэр рассказала, как будут постепенно снимать режим полной готовности, который продолжает действовать в Омске. Впрочем, пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, поэтому от некоторых запланированных мероприятий придется отказаться.

В частности в этом году отменяется выставка «Флора», а транспортные карты для пенсионеров по-прежнему будут заблокированы.

Поделилась глава города и личным. Она заявила, что ребенок – главное в ее жизни. Также Оксана Фадина рассказала, какой праздник они устроили для дочери к Дню детей.

– Лучший подарок моей дочке на 1 июня сделал дедушка – обустроил для нее маленькую спортивную площадку, – сообщила мэр.

Также она заявила, что мечтает показать малышке мир, и после того, как закончится пандемия, отправится куда-нибудь отдыхать вместе с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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