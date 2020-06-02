Оксана Фадина рассказала, какой подарок к 1 июня ее дочери сделал дедушка
Оксана Фадина дала развернутое интервью в эфире ГТРК «Иртыш». Мэр рассказала, как будут постепенно снимать режим полной готовности, который продолжает действовать в Омске. Впрочем, пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, поэтому от некоторых запланированных мероприятий придется отказаться.
В частности в этом году отменяется выставка «Флора», а транспортные карты для пенсионеров по-прежнему будут заблокированы.
Поделилась глава города и личным. Она заявила, что ребенок – главное в ее жизни. Также Оксана Фадина рассказала, какой праздник они устроили для дочери к Дню детей.
– Лучший подарок моей дочке на 1 июня сделал дедушка – обустроил для нее маленькую спортивную площадку, – сообщила мэр.
Также она заявила, что мечтает показать малышке мир, и после того, как закончится пандемия, отправится куда-нибудь отдыхать вместе с ней.
ИСТОЧНИК KP.RU